Un presunto pandillero murió durante operativos simultáneos contra bandas armadas en Haití, ejecutados por la fuerza de supresión de pandillas en dos comunas de Puerto Príncipe y una del departamento de Artibonito, según informaron medios internacionales.

Las acciones se desarrollaron en Cité Soleil y Tabarre, en la capital haitiana, así como en Gros-Morne, al norte de Artibonito. Las autoridades indicaron que buscan desmantelar los bastiones de las bandas armadas y restablecer la seguridad.

«Durante la operación, se encontró resistencia armada. Al menos un miembro de una banda resultó muerto y otro herido. Se incautaron un arma de fuego, una granada de mano y un teléfono móvil», señala el informe.

El pasado 15 de noviembre la fuerza de supresión de pandillas lanzó otra operación en la misma comuna de Gros-Morne, en la cual murieron cinco presuntos integrantes de bandas armadas. La GSF explicó recientemente que las operaciones han entrado en una nueva fase que incluye aumentar la presión sobre las redes de las bandas, desmantelar más bastiones y ampliar el control sobre áreas estratégicas.