Operativo por tráfico de drogas

Más de una decena de personas fueron detenidas en tres operativos realizados en Ahuachapán, Usulután y La Paz. La Fiscalía los acusa de formar parte de una estructura que traficaba droga desde Nicaragua, pasaba por El Salvador y tenía como destino final Guatemala. En la movilización del narcótico, que se hacía por vía marítima, también participaban otras personas que les ayudaban en la parte logística.

En casi dos años de investigación, las autoridades les decomisaron droga valorada en más de 40 millones de dólares, incautada en las costas salvadoreñas.

La Fiscalía detalló que, como parte del procedimiento, otras doce personas que ya habían sido capturadas se les sumaran nuevos delitos a su proceso penal.