Operativo contra el narcotráfico en Sonsonate

Varios operativos en las últimas horas dejaron la captura de varios sujetos acusados de integrar una banda que distribuía droga en el centro y occidente del país.

Cinco personas que presuntamente integraban una estructura que se dedicaba al tráfico de droga en el departamento de Sonsonate, fueron capturadas en operativos realizados en Sonzacate, Sonsonate, Izalco y La Libertad. De acuerdo con la fiscalía, las investigaciones iniciaron hace un año tras la captura de un presunto distribuidor de droga.

El narcótico era distribuido en varios distritos de Sonsonate e incluso en diferentes partes de la capital.

A los detenidos los procesaran por varios delitos: actos preparatorios, proposición y conspiración de asociaciones delictivas, agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito y posesión y tenencia. Durante las capturas se les incautaron 13 celulares, dos balanzas, 2,036 dólares en efectivo y 18 porciones pequeñas de metanfetaminas.