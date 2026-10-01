Operativo contra el contrabando de cigarrillos

Ocho personas presuntamente miembros de una banda que distribuía cigarrillos de contrabando fueron detenidas en distintos sectores de Santa Ana y Sonsonate. De acuerdo con la Fiscalía, el producto llegaba a manos de la estructura a través de diferentes distribuidores quienes evadían los controles requeridos para su ingreso al país; y pasaba por varios integrantes hasta llegar al consumidor final.

Las autoridades señalan que los cigarrillos no cuentan con controles sanitarios e incluso detectaron sustancias ajenas a su composición, lo que pone en riesgo la salud de las personas.

Con estas capturas, la Fiscalía dice resolver cinco casos relacionados con el contrabando de cigarrillos.