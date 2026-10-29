Operación de rescate en Haití

Según un comunicado publicado en la cuenta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, señala que El Salvador continuará con un despliegue de más de 2,000 soldados en la operación, además, el mandatario reiteró la disposición de continuar apoyando las labores de seguridad contra las pandillas en ese país.

El gobierno de Haití expresó su solidaridad con el personal militar salvadoreño y sus familias, y reafirmó su determinación de trabajar con sus socios para restablecer la seguridad y la estabilidad en el país.