OPEP acuerda mantener la producción

Los siete países de la OPEP+ es decir Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán anunciaron la decisión tras una reunión virtual para revisar las condiciones del mercado mundial y sus perspectivas.

Según el acuerdo, los siete países mantendrán su nivel de producción conjunta requerida en aproximadamente 31,01 millones de barriles diarios en diciembre. El nivel de producción requerida de Arabia Saudí se mantendrá en 10,48 millones, seguido de Rusia con 9,95 millones e Irak con 4,43 millones.

Los miembros de la OPEP+ aumentaron su producción mensualmente de abril a septiembre de este año. Detuvieron temporalmente los incrementos en octubre y mantuvieron sin cambios la producción de noviembre.

La OPEP indicó que los siete países celebrarán su próxima reunión el 29 de noviembre para revisar las condiciones del mercado.