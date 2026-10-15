ONU lanza iniciativas para crear 800 millones de trabajos

En las próximas décadas más de 1,200 millones de jóvenes entrarán al mercado laboral, pero solo se prevé la creación de 400 millones de empleo, cerrar esta brecha implicará una inversión significativa, y mayor conexión entre la política económica, finanzas, el desarrollo empresarial y mercados laborales.

Dos iniciativas mundiales fueron lanzadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para ayudar a las economías en desarrollo a atraer inversiones, fortalecer el entorno empresarial, el desarrollo de proyectos listos para inversión. Además de crear más empleo a través de estrategias que ayuden a los países a identificar sectores con alto potencial de creación de puestos, alinear las competencias con la demanda y abordar barreras a la inversión y contratación.

Como resultado de estas iniciativas se espera crear más de 800 millones de oportunidades laborales.

La PNUD apoya a más de 100 países en el fortalecimiento de sus marcos financieros y ha identificado más de 700 áreas de oportunidad de inversión en más 50 países.