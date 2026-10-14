ONU busca acuerdo para prevenir pandemias

La asamblea general de la ONU aprobó una declaración política sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias, que pide más cooperación internacional.

Texto recibió 153 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, votaron en contra Estados Unidos, Israel y Argentina. Paraguay y Nueva Zelanda se abstuvieron. El Salvador y el resto de Centroamérica votó a favor.

La declaración es política y no vinculante propone fortalecer la vigilancia sanitaria, invertir en capacidades nacionales y ampliar la producción local y regional, también respalda el acuerdo sobre pandemias de la OMS.

El representante de Estados Unidos cuestionó ideologías divisorias que carecen de consenso conceptual y las referencias a negociaciones pendientes del acuerdo de la OMS, sus objeciones impidieron aprobar el texto por consenso el 25 de septiembre.

Argentina, que salió de la OMS en marzo, se alineó con Washington. Los reportes consultados no registran explicación oficial de Argentina ni de Israel.