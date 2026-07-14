ONU alerta por violencia y explotación contra mujeres y niñas tras terremotos en Venezuela

La emergencia por los terremotos en Venezuela continúa agravándose mientras aumentan las víctimas y las personas desplazadas. El saldo oficial asciende a 3.889 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas que han perdido sus hogares.

Mientras tanto, Naciones Unidas ha advertido que mujeres y niñas enfrentan riesgos cada vez mayores de violencia y explotación en los refugios temporales.

ONU Mujeres señaló que 1.97 millones de mujeres menores de 50 años y 956.400 niñas, adolescentes y mujeres jóvenes están más expuestas a violencia de género, abuso sexual y trata de personas debido a la falta de alojamientos seguros y servicios esenciales.