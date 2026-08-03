ONU advierte que el planeta está ante una nueva era climática

El fenómeno de el niño se encuentra en pleno desarrollo y alcanzaría su mayor intensidad entre agosto y octubre, según la Organización Meteorológica Mundial. El organismo informó que las aguas del océano Pacífico registran temperaturas cercanas a tres grados celsius por encima de lo normal, lo que podría alterar los patrones de lluvia, con riesgo de sequías en Centroamérica y el Caribe, mientras otras regiones afrontarían lluvias torrenciales e inundaciones.

De acuerdo con naciones unidas, los efectos del niño se suman al cambio climático provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que favorece la ocurrencia de olas de calor, incendios forestales y otros fenómenos extremos. Además, el organismo plantea que reducir el uso de combustibles fósiles es fundamental para disminuir estos impactos.

Las altas temperaturas han favorecido incendios forestales en países como España, Francia y Grecia. La Organización Mundial de la Salud advierte que el humo contiene partículas finas capaces de penetrar en los pulmones y el torrente sanguíneo, lo que representa un mayor riesgo para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Por otra parte, el sistema de Naciones Unidas advierte que la combinación de fenómenos climáticos extremos y las interrupciones en el comercio mundial podrían agravar la seguridad alimentaria. El programa mundial de alimentos estima que hasta 45 millones de personas podrían enfrentar inseguridad alimentaria aguda.

Ante este panorama, la Organización Meteorológica Mundial llama a fortalecer los sistemas de alerta temprana y la preparación de los países, mientras que la OMS recomienda atender las alertas oficiales, limitar la exposición al humo y al calor extremo, y proteger especialmente a los grupos más vulnerables.