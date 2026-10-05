ONU advierte que crimen organizado usa inteligencia artificial para estafar

Un informe de Naciones Unidas advierte que el crimen organizado utiliza herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial generativa, las plataformas digitales y el cibercrimen como servicio para ampliar su alcance y operar a distancia.

Una voz falsa, un video manipulado o un mensaje generado con IA pueden ser suficientes para convertir a una persona en víctima de una estafa.

El impacto económico es millonario: una encuesta en 42 países reveló que en 2025 el 57% de los adultos había experimentado una estafa y el 23% había perdido dinero, con pérdidas globales estimadas en hasta 1 billón de dólares durante 2024.