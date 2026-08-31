ONU advierte de riesgos por incremento del nivel del mar

El mar está creciendo y lo está haciendo a un ritmo que preocupa a los científicos.

Durante 2024, el nivel medio de los océanos aumentó 5.9 milímetros, uno de los mayores incrementos registrados en un solo año.

Pero ¿qué está provocando este aumento?

Principalmente, el derretimiento de los glaciares y las capas de hielo, además del calentamiento de los océanos.

Cuando el agua se calienta, se expande y ocupa más espacio, de hecho, los océanos absorben cerca del 91% del exceso de calor generado por el calentamiento del planeta.

¿Qué significa esto para El Salvador?

Durante este año, períodos de mareas vivas, combinados con fuerte oleaje y lluvias, han provocado inundaciones en accesos a playas, afectaciones a comerciantes y evacuaciones de familias en distintos puntos del litoral.

También se han registrado oleajes de hasta 3.7 metros, mientras que en algunos períodos de marea viva el nivel del mar ha superado los tres metros en puntos de nuestra costa.

¿Qué podría ocurrir en el futuro?

Naciones Unidas advierte que, hacia 2050, hasta 1,200 millones de personas podrían verse desplazadas por los efectos del cambio climático.

Entre las zonas más vulnerables están los estados insulares y grandes ciudades costeras como Miami, Nueva York y Guangzhou.

El mar puede avanzar milímetros cada año, pero sus consecuencias pueden alcanzar a millones de personas.