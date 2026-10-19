Oncólogo recomienda realizar el autoexamen de mama siete días después de la regla y una vez al mes

El oncólogo ginecológico Juan Carlos Aparicio recomendó realizar el autoexamen de mama siete días después de la regla y repetirlo una vez al mes.

El especialista explicó que el cáncer de mama no se puede prevenir, pero una detección temprana salva vidas.

Durante el periodo la mama está muy densa y suelen presentarse muchos cambios, por eso se recomienda esperar siete días.

El autoexamen se realiza frente al espejo para verificar la simetría y que no existan bultos ni cambios de color.

Luego se palpa con tres dedos de adentro hacia afuera, en el sentido de las agujas del reloj, sin olvidar el pezón. Aparicio subrayó que también hay que revisar la axila, porque un cáncer temprano puede aparecer solo allí.