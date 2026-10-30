OMS reporta solo un caso humano del virus de Shamonda y no hay evidencia de circulación en América

La Organización Mundial de la Salud informó que hasta el momento solo se ha notificado un caso humano del virus de Shamonda.

Hasta la fecha no existe evidencia de circulación de ese virus en la región de las Américas.

El virus afecta principalmente a animales, entre ellos bovinos, ovejas, cabras y caballos.

Se cree que se transmite entre animales mediante la picadura de pequeños insectos conocidos como jejenes.

La información sobre la transmisión y sus efectos en los seres humanos sigue siendo muy limitada, según el organismo.

El reporte de la Organización Mundial de la Salud no detalló más datos sobre el caso humano notificado.