La Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró su llamado urgente a mantener el financiamiento internacional para combatir el brote de ébola en la República Democrática del Congo hasta 2027.

El organismo advirtió que la continuidad de las acciones depende también de garantizar condiciones de seguridad y el cese de las hostilidades en las zonas afectadas.

Entre sus prioridades para los próximos meses, la OMS plantea reforzar la respuesta en las áreas de alta transmisión, ampliar las medidas de prevención y control comunitario, y consolidar los avances en los lugares donde los casos están disminuyendo.

Asimismo, solicitó garantizar la seguridad y libre circulación del personal que trabaja contra la epidemia, además del suministro permanente de insumos médicos y recursos financieros.