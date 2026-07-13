OMS certifica a El Salvador como país libre de tracoma tras más de un año de trabajo comunitario

La enfermedad afectaba principalmente a comunidades pobres con difícil acceso al agua.

El Salvador ha sido declarado libre de tracoma, una enfermedad infecciosa ocular que es la principal causa de ceguera prevenible en el mundo, convirtiéndose en el primer país de Centroamérica y el segundo de América en lograr esta certificación, según informaron las autoridades del Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud.

El reconocimiento es el resultado de más de un año de trabajo articulado que incluyó evaluaciones científicas en comunidades de difícil acceso, donde el saneamiento y la falta de agua potable favorecían la transmisión de la bacteria.

Durante las intervenciones, los equipos de salud también aplicaron inmunizaciones y otras atenciones médicas, fortaleciendo la cobertura en zonas vulnerables. El gobierno de Canadá apoyó financieramente el proceso.