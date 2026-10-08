OMS aún no determina qué ocurrió tras muerte de trabajadora en Rusia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que todavía no dispone de información suficiente para determinar qué ocurrió tras la muerte de una trabajadora de un centro de investigación en Rusia, quien falleció por neumonía grave.

El caso fue relacionado en reportes con una supuesta fuga del patógeno de la peste. Ante ello, la OMS solicitó información adicional sobre las pruebas de laboratorio realizadas tanto a la persona fallecida como a sus contactos.

El organismo también pidió detalles sobre las razones que llevaron a adoptar determinadas medidas de salud pública y sobre el estado de salud de los contactos.