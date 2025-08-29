Hasta 12 mil dólares podría costar la atención médica por una fractura de cadera, según estimaciones que reflejan el alto impacto económico de estas lesiones.

Cada año, más de 684 mil personas mueren en el mundo a causa de caídas, mientras que 37.3 millones requieren atención médica debido a la gravedad de sus heridas, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud.

El organismo advierte que los adultos mayores de 60 años son los más vulnerables a caídas mortales, ya que incluso una simple pérdida de equilibrio que termine en un golpe contra el suelo u otra superficie puede desencadenar un desenlace fatal.