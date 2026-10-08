OMS advierte que antimicrobianos están perdiendo eficacia  

Las bacterias, virus, hongos y los parásitos presentan cada vez una mayor resistencia a los antimicrobianos, lo que dificulta tratar las infecciones, incrementando el riesgo de propagación de enfermedades, el agravamiento de las mismas, discapacidad e incluso llegan a provocar la muerte.

Según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud, una de cada seis infecciones bacterianas confirmadas en laboratorio determinó que eran resistente a los tratamientos con antibióticos.

En los antimicrobianos, se incluyen los antibióticos, los antivíricos, antifúngicos y los antiparasitarios.

Entre 2018 y 2023, la resistencia a los antibióticos aumentó en más del 40% de las combinaciones de patógeno-antibiótico monitoreadas, con un incremento anual medio de entre el 5% y el 15%.

En el informe se presentan, estimaciones de la prevalencia de la resistencia en 22 antibióticos utilizados para tratar infecciones urinarias y gastrointestinales, en el torrente sanguíneo y la gonorrea.

Las infecciones pueden afectar a todos los grupos etarios por lo que se deben tomar medidas y fortalecer la respuesta regional ante la resistencia a los antimicrobianos, pues es un problema de salud a escala mundial.

Según las estimaciones, en 2021 la resistencia a los antimicrobianos bacteriana estuvo asociada a más de 4,7 millones de muertes en todo el mundo.