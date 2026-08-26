Omar Courtz confirma concierto en El Salvador para noviembre con su nueva gira

Omar Courtz llegará a El Salvador el 14 de noviembre con su gira “Por Si Mañana No Estoy World Tour 2026”, en un concierto programado en el Complejo Deportivo Cuscatlán.

La preventa de entradas será el 26 y 27 de agosto mediante Billetix.co, mientras que la venta general comenzará el 28 de agosto.

Los boletos estarán disponibles en las localidades General, Bellakz y Sky, con precios de $60, $95 y $135, respectivamente, más cargos de boletería.

El espectáculo forma parte de la gira basada en su segundo álbum de estudio, “Por Si Mañana No Estoy”, proyecto que también alcanzó el primer lugar del Top Albums Debut Global de Spotify.

La presentación salvadoreña será producida por AIC Promotions.