Olivia Rodrigo lanza su primera canción navideña con videoclip junto a Cynthia Nixon

Olivia Rodrigo anunció el lanzamiento de su primera canción navideña titulada Take Me Home for Christmas, que llegará el cinco de noviembre.
El tema tendrá su propio videoclip con la participación de Cynthia Nixon, conocida por su papel en Sex and the City, y Ben Marshall de Saturday Night Live.
La canción fue escrita por Olivia Rodrigo junto a Dan Nigro y Amy Allen, y producida por Nigro. Se trata de una nueva apuesta musical para las fiestas y una faceta que sus seguidores todavía no habían escuchado. El anuncio ya está poniendo a todos en modo Navidad.