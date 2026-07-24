Oleaje elevado en costas salvadoreñas obliga cierre de playas y muelles hasta el 27 de julio

El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador informó que el fuerte oleaje en las costas del país, que se extenderá hasta el 27 de julio, ha provocado la colocación de bandera roja en el Puerto de La Libertad, lo que prohíbe el ingreso a la playa y ha afectado directamente a pescadores y comerciantes de la zona.

Los lancheros explicaron que el oleaje genera corrientes de retorno que arrancan redes y marea los equipos, mientras el pescado se aleja de la superficie, lo que deja sin captura a las embarcaciones y perjudica a aproximadamente cinco familias por cada lancha que no puede salir a faenar.

En el sector de Sunset Park, comerciantes señalaron que la caída de turistas se ha acentuado debido a los daños en el muro de contención provocados por oleajes anteriores, aunque aseguraron que los trabajos de reparación avanzan y podrían finalizar antes del inicio de las vacaciones de agosto.

Las autoridades reiteraron el llamado a acatar las medidas preventivas para evitar incidentes.