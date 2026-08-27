Ola de calor en Reino Unido expone deficiencias en transporte público y condiciones laborales

El verano más caluroso en Reino Unido está poniendo a prueba la red de transporte público, donde solo 500 de los 9,000 autobuses londinenses cuentan con aire acondicionado y las cabinas de los conductores alcanzan temperaturas de 45 grados.

Los conductores han reportado náuseas y golpes de calor, lo que ha derivado en convocatorias de huelga.

En el metro de Londres, solo el 40 % de los trenes tienen aire acondicionado; el sistema, construido sobre arcilla, acumula calor generado por 163 años de operación.

Instalar más aire acondicionado podría enfriar los vagones pero elevaría la temperatura en el resto de la red subterránea.