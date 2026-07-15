Ola de calor en Estados Unidos

El servicio meteorológico nacional advirtió en su último boletín de calor y humedad anómalos con temperaturas de entre 32 y 38 grados centígrados.

La autoridad meteorológica emitió un aviso de calor mayor que afecta a 113,8 millones de personas que residen en una amplia franja de terreno desde las Dakota hasta Virginia, incluyendo a metrópolis como Chicago o Nueva York. Puntos aislados de California y Florida también están afectados.

Esta alerta advierte de potenciales riesgos para personas que carecen de refrigeración o hidratación, así como para los sistemas de salud y las industrias.