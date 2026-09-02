Ola de calor en El Salvador: estaciones marcan nuevos récords de temperatura

Varias estaciones del Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador registraron nuevos récords de altas temperaturas durante las últimas horas, con Santa Rosa de Lima, en La Unión, alcanzando los 40.7 grados Celsius como la temperatura más alta del país, seguida por San Miguel con 38.8 grados, Ahuachapán con 38 y La Unión con 37 grados.

En otras zonas, los termómetros marcaron entre 32 y 37 grados, reflejando las elevadas temperaturas que han afectado al país.

Hace poco más de una semana, Santa Rosa de Lima alcanzó los 43.9 grados, una temperatura incluso superior al registro actual.

En la estación de La Unión, la marca histórica de 39.2 grados establecida en 1986 fue superada con 39.4 grados a finales de agosto, al igual que en la estación de Güija, Santa Ana, donde también se alcanzaron los 39.4 grados. El año 2026 ha estado marcado por la sequía y el fenómeno del Niño, condiciones que favorecen estas elevadas temperaturas.