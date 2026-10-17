Nintendo presentó un nuevo y extenso tráiler del remake de «The Legend of Zelda: Ocarina of Time». La versión renovada del clásico lanzado en 1998 llegará exclusivamente a Nintendo Switch 2.

Su estreno está previsto para el 5 de noviembre de 2026. El adelanto muestra gráficos mejorados, escenas de aventura y novedades en la jugabilidad.

Los jugadores acompañarán a Link en un viaje por el reino de Hyrule. Allí deberán enfrentar peligrosos enemigos, resolver acertijos y explorar mazmorras para proteger el reino de la oscuridad.

Entre las novedades destaca el Coliseo de los monstruos, que permitirá conocer a los enemigos. Esa modalidad también habilitará volver a combatir contra poderosos jefes.

La propuesta busca ofrecer una experiencia más moderna sin perder la esencia de esta historia legendaria.