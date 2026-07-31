Obstáculos para acceder a servicios básicos de las personas con discapacidad

Aunque varios países de América Latina y el Caribe han fortalecido sus leyes para proteger los derechos de las personas con discapacidad, aún persisten importantes obstáculos para que reciban atención médica en igualdad de condiciones, especialmente durante emergencias. Así lo revela un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Cepal y la Red Interamericana de Personas con Discapacidad y sus Familias.

El estudio, realizado en diez países de la región, advierte que las personas con discapacidad tienen hasta un 45% menos de acceso a servicios para enfermedades como diabetes y cardiovasculares, además de un 33 % menos de acceso a pruebas de detección, como las del virus del papiloma humano. En algunos casos, como la discapacidad intelectual, la esperanza de vida puede ser hasta 20 años menor.

El informe señala que las principales dificultades son la falta de sistemas de información eficientes, servicios de salud que no responden a las necesidades de esta población, poca capacitación del personal médico y planes de emergencia que no garantizan una atención accesible y continua, las brechas también son mayores en las zonas rurales, donde los servicios inclusivos son más limitados. Durante desastres y otras emergencias, estas desigualdades se agravan debido a la interrupción de tratamientos, la falta de medicamentos y la escasa disponibilidad de apoyos.

Ante este panorama, la OPS y la Cepal instan a los países a incorporar la discapacidad en todas las políticas de salud y en los planes de respuesta ante emergencias, con el objetivo de garantizar una atención inclusiva, accesible y continua para toda la población.