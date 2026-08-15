Observatorio de la Universidad Don Bosco celebra siete años con actividades gratuitas de astronomía

El Observatorio Micro Macro de la Universidad Don Bosco celebra su séptimo aniversario con una serie de actividades gratuitas para niños, jóvenes y adultos, con el objetivo de acercar la astronomía al público.

La jornada incluye observación a través de telescopio y la posibilidad de apreciar una lluvia de estrellas, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Las actividades buscan explicar el funcionamiento del universo desde lo más pequeño hasta los grandes fenómenos espaciales, así como despertar la curiosidad por la ciencia en personas de todas las edades.

La observación con telescopio es uno de los principales atractivos de la noche, junto con la explicación de cómo los fenómenos atmosféricos transforman el planeta.