Obras Públicas inicia el montaje de la nueva pasarela peatonal en el redondel Naciones Unidas

El Ministerio de Obras Públicas inició el montaje de la nueva pasarela peatonal ubicada en el redondel Naciones Unidas, en Antiguo Cuscatlán. En horas de la noche, personal de la institución colocó parte de la estructura que también conectará dos centros comerciales del sector.

El tránsito en la zona fue restringido durante la ejecución de los trabajos. La pasarela forma parte de las obras de infraestructura que se desarrollan en el sector. El montaje continuará en los próximos días, según las labores programadas por la institución.