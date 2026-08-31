Obras del Espíritu Santo anuncia comedor y cuarta fiesta navideña para 3 mil niños

La Asociación Obras del Espíritu Santo, fundada en Costa Rica por el padre Sergio Valverde, anunció la apertura de un comedor en El Salvador y la celebración de su cuarta fiesta navideña el 11 de diciembre, en la que se espera beneficiar a 3 mil niños.

La organización, que nació cuando su fundador vendía frutas en las calles de Costa Rica, atiende actualmente a 200 mil beneficiarios en toda Centroamérica, de los cuales 150 mil son niños y jóvenes, a través de escuelas, guarderías, centros de cuido, comedores y canchas deportivas. El padre Sergio Valverde explicó que la obra promueve el derecho de los niños a ser felices, para lo cual necesitan familia, alimentación, educación, recreación y respeto.

Gabriel Castro, director de eventos especiales, detalló que la fiesta navideña se realizará el 11 de diciembre y que el proceso incluye la búsqueda de ayuda para lograr que la sonrisa de los niños sea el reflejo del esfuerzo. La asociación llegó a El Salvador hace cuatro años y, de la mano de los Clubes Rotarios y la Iglesia Católica, busca formalizar la apertura de comedores en zonas de alta necesidad social.