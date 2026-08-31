Obras del Espíritu Santo anuncia comedor y cuarta fiesta navideña para 3 mil niños

La asociación costarricense atiende a 200 mil beneficiarios en Centroamérica y planea abrir un nuevo comedor en zonas vulnerables del país.

La Asociación Obras del Espíritu Santo, fundada en Costa Rica por el padre Sergio Valverde, anunció la apertura de un comedor en El Salvador y la celebración de su cuarta fiesta navideña el 11 de diciembre, en la que se espera beneficiar a 3 mil niños.

La organización, que nació cuando su fundador vendía frutas en las calles de Costa Rica, atiende actualmente a 200 mil beneficiarios en toda Centroamérica, de los cuales 150 mil son niños y jóvenes, a través de escuelas, guarderías, centros de cuido, comedores y canchas deportivas. El padre Sergio Valverde explicó que la obra promueve el derecho de los niños a ser felices, para lo cual necesitan familia, alimentación, educación, recreación y respeto.

Gabriel Castro, director de eventos especiales, detalló que la fiesta navideña se realizará el 11 de diciembre y que el proceso incluye la búsqueda de ayuda para lograr que la sonrisa de los niños sea el reflejo del esfuerzo. La asociación llegó a El Salvador hace cuatro años y, de la mano de los Clubes Rotarios y la Iglesia Católica, busca formalizar la apertura de comedores en zonas de alta necesidad social. 