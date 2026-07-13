Nutricionista Wendy Godoy desmiente mitos alimenticios antes del ejercicio físico

La nutricionista Wendy Godoy, invitada a un programa matutino, evaluó con una dinámica de fútbol los hábitos alimenticios más comunes entre quienes practican deporte, calificando con tarjeta roja la creencia de que no desayunar antes de entrenar ayuda a quemar más grasa, ya que el organismo necesita energía para rendir adecuadamente.

Durante el segmento, que utilizó la figura del VAR para revisar las «jugadas» alimenticias, la especialista también sancionó el consumo de bebidas energéticas antes del ejercicio, señalando que contienen un alto contenido de azúcares y cafeína, y no fueron diseñadas para la hidratación durante el entrenamiento.

La nutricionista confirmó que el consumo de banano antes de la actividad física es un buen hábito, ya que aporta carbohidratos de rápida utilización para obtener energía, sin importar si el ejercicio es de fuerza o cardiovascular.

La profesional también advirtió que comer en exceso después de entrenar, con la justificación de que las calorías ya fueron quemadas, es un error común que anula los efectos del ejercicio.