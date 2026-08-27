Nutricionista desmonta mitos del huevo: no sube el colesterol ni la yema daña

Un nutricionista desmontó mitos comunes sobre el consumo del huevo, como que sube el colesterol o que la yema es dañina.

El licenciado Ronald Canizalez explicó que el aumento del colesterol en sangre suele estar relacionado con el exceso de peso, la falta de actividad física y el patrón alimentario, más que con el huevo en sí mismo. Respecto a la yema, señaló que contiene vitaminas liposolubles como A, D y E, betacarotenos, selenio y hierro, nutrientes esenciales para la salud.

Sobre el riesgo de salmonella, Canizalez indicó que depende del almacenamiento del huevo, del uso de cáscaras agrietadas y de la contaminación cruzada, por lo que recomendó lavarse las manos al manipular el alimento. El especialista también diferenció un desayuno con huevo y vegetales de uno con salchichas, queso duro y crema, para ilustrar cómo el acompañamiento influye en los efectos sobre la salud.