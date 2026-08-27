Nutricionista desmonta mitos del huevo: no sube el colesterol ni la yema daña

El especialista Ronald Canizalez explicó que el colesterol dietético del huevo no se convierte en colesterol sanguíneo en la mayoría de personas.

Un nutricionista desmontó mitos comunes sobre el consumo del huevo, como que sube el colesterol o que la yema es dañina.

 El licenciado Ronald Canizalez explicó que el aumento del colesterol en sangre suele estar relacionado con el exceso de peso, la falta de actividad física y el patrón alimentario, más que con el huevo en sí mismo. Respecto a la yema, señaló que contiene vitaminas liposolubles como A, D y E, betacarotenos, selenio y hierro, nutrientes esenciales para la salud.

Sobre el riesgo de salmonella, Canizalez indicó que depende del almacenamiento del huevo, del uso de cáscaras agrietadas y de la contaminación cruzada, por lo que recomendó lavarse las manos al manipular el alimento. El especialista también diferenció un desayuno con huevo y vegetales de uno con salchichas, queso duro y crema, para ilustrar cómo el acompañamiento influye en los efectos sobre la salud.