Nuevos productos en los agromercados

Las anonas y las pitahayas son algunas de las frutas de temporada que ya se comercializan en los agromercados a nivel nacional. El precio de estos productos puede variar de acuerdo con su tamaño y disponibilidad.

En el agromercado de Santa Tecla en La Libertad, los consumidores pueden encontrar anonas de diferentes variedades, entre ellas rosadas y blancas.

Mientras tanto, la pitahaya se suma a la oferta de frutas de temporada y se ha convertido en una de las opciones que más llama la atención de los compradores. Su precio parte desde $1.75 y puede aumentar dependiendo del tamaño de la fruta. A pesar de su costo, algunos consumidores destacan los beneficios que aporta su consumo.

La pitahaya contiene vitamina C y fibra natural, nutrientes que contribuyen al buen funcionamiento del sistema digestivo. En El Salvador, se estima que actualmente existen alrededor de 20 manzanas destinadas al cultivo comercial de esta fruta.