Nuevo modelo de inteligencia artificial detecta metástasis de cáncer de mama en ganglios de la axila

Un nuevo modelo de inteligencia artificial desarrollado por investigadores de universidades y hospitales catalanes permite detectar si existe metástasis del cáncer de mama en zonas cercanas al pecho, como los ganglios de la axila. El sistema fue dado a conocer en conmemoración del Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Los ganglios de la axila son puntos fundamentales del sistema inmunitario y actúan como filtros de la linfa, por lo que su estado es crucial para determinar si hay metástasis de cáncer de mama luminal.

El sistema combina por primera vez los datos clínico patológicos del tumor, como su tamaño y características, y la respuesta inmunitaria de los pacientes.

El estudio también identificó un nuevo posible biomarcador de la metástasis axilar en un grupo de células dentro del tumor primario.