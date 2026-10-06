Nuevo hotel de 5 estrellas con más de 180 habitaciones se construye en San Salvador

Un nuevo hotel de 5 estrellas se suma a la oferta turística y de desarrollo en San Salvador.

El proyecto lo construye Grupo Poma a un costado del centro comercial Multiplaza.

El hotel contará con 186 habitaciones de lujo, incluyendo sencillas, dobles, suites y una suite presidencial.

También tendrá salones para reuniones y eventos, dos piscinas y tres restaurantes.

El proyecto incluye un edificio de oficinas, un teatro y la ampliación del centro comercial.

Además, tendrá dos niveles de parqueo subterráneo con capacidad para 354 vehículos.