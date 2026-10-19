Nuevo Estadio Nacional registra avance significativo y estaría finalizado en unos meses 

El nuevo Estadio Nacional registra un avance del 75% y estaría finalizado en unos meses. El embajador de la República Popular China señaló que en los últimos días han llegado al país al menos 400 contenedores con las butacas.

Las estructuras metálicas y de concreto ya están finalizadas, aunque en el interior aún se observan grúas y trabajos en desarrollo. La construcción comenzó en septiembre de 2022, por lo que ya suma cuatro años de ejecución. También se espera el arribo de una cubierta superior en color blanco.

El recinto tendrá capacidad para albergar hasta 60 mil espectadores y contará con cancha de fútbol profesional, graderías techadas y palcos VIP.