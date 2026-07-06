Nuevo contingente viajó a Venezuela con ayuda humanitaria

El Salvador envió otros 120 elementos a Venezuela, entre rescatistas, médicos, paramédicos, psicólogos, veterinarios, bomberos y otros especialistas. Este contingente relevará una parte del personal que ha permanecido durante varios días en ese país, y que hoy está exhausto, luego de haber participado en las labores de rescate como parte de la misión humanitaria, tras el terremoto que ha dejado más de 3,300 fallecidos.

El anuncio fue realizado por el presidente Nayib Bukele, quien publicó que este será el séptimo avión enviado a Venezuela. Además del personal, transportará cinco toneladas de ayuda humanitaria, medicamentos, alimentos, insumos y equipo para fortalecer las labores que continúan en el país.

Desde el 24 de julio, el mandatario salvadoreño ha dado seguimiento a las operaciones en Venezuela. Además, ha reportado al menos ocho operativos de rescate, en los que han sido auxiliadas tanto personas como mascotas que quedaron atrapadas. La misión humanitaria salvadoreña en Venezuela continuará y mantendrá un despliegue permanente de 300 integrantes, entre rescatistas y otros especialistas encargados de brindar atención a la población afectada.