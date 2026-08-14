Nuevas medidas para el transporte de carga

Los cabezales deberán pasar por una revisión técnica cada año, mientras que los remolques tendrán que hacerlo cada dos años, sin esto no se podrá obtener la tarjeta de circulación, sin embargo, el representante de una asociación de transporte de carga señala que aún no ha recibido mayores detalles sobre la implementación.

La medida es obligatoria y contempla la verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los automotores, el procedimiento deberá realizarse en talleres autorizados por el Viceministerio de Transporte y, según Alfaro, representará un costo económico para el sector, que podría ascender a al menos 6 millones de dólares.

Conversamos con un conductor de transporte de carga, quien tiene casi dos décadas de experiencia al volante de cabezales, afirma que, además de mantener precaución durante la conducción, es fundamental garantizar el mantenimiento adecuado de estas unidades.

La disposición ya entró en vigencia en la primera de las dos fases previstas, esta etapa contempla únicamente a los vehículos con año de fabricación igual o anterior a 1999. La segunda, que todavía no ha comenzado, incluirá a los automotores fabricados a partir del año 2000.