Nuevas Ideas realiza elecciones internas para 2027

Las sedes departamentales de Nuevas Ideas concentraron a sus militantes, quienes respaldaron a los precandidatos a diputados y alcaldes, además de ratificar a Nayib Bukele y Félix Ulloa como la fórmula presidencial del partido para las elecciones de 2027.

Entre quienes buscarán la reelección figura Mario Durán, actual alcalde de San Salvador Centro, quien aspira a continuar al frente del gobierno municipal.

Alrededor de 500 mil afiliados al partido fueron convocados para participar en las elecciones internas. Durante la jornada, en la que también participaron exfuncionarios, se definieron los 60 candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa y los 44 aspirantes a las alcaldías.

Las internas también estuvieron marcadas por la elección, por primera vez, de los candidatos que buscarán representar a la diáspora salvadoreña en la Asamblea Legislativa.