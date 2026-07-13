Nuevas Ideas oficializa a Bukele y Ulloa como fórmula presidencial para elecciones 2027

Nayib Bukele y Félix Ulloa fueron oficializados como la fórmula presidencial de Nuevas Ideas para las elecciones de febrero 2027, buscando un tercer mandato consecutivo, mientras el partido CIAN también publicó la lista de aspirantes a diputados, donde actuales legisladores como Felipe Interiano, Lorena Fuentes y Ernesto Castro buscarán la reelección por diferentes departamentos.

En San Salvador, figuras como Suecy Callejas, Cristian Guevara y Rubén Flores competirán nuevamente, aunque Alexia Rivas, Ana Figueroa y Dania González no buscarán un nuevo curul.

Edgardo Mulato dejará la Asamblea para postularse a la alcaldía de San Salvador Norte, en lugar del actual alcalde José Barrera.