Nuevas Ideas define candidatos para elecciones 2027

Nayib Bukele y Félix Ulloa se convirtieron oficialmente en la fórmula presidencial que buscará ganar por tercera ocasión consecutiva la Presidencia y Vicepresidencia de la República bajo la bandera de Nuevas Ideas.

El partido también publicó la lista de aspirantes a diputados, donde varios legisladores actuales buscarán la reelección. Entre los nombres figuran Felipe Interiano, Lorena Fuentes, Giovanny Zaldaña, Claudia Toledo y Evelyn Merlos, quienes competirán nuevamente por una diputación en el departamento de Santa Ana.

Por Ahuachapán buscarán la reelección Herberth Sierra y Estuardo Rodríguez. En Sonsonate, los diputados Raúl Chamagua, Mauricio Ortiz, Héctor Sales, Samuel Martínez y David Cupido aspirarán nuevamente a un escaño legislativo. En contraste, Saúl Mancía ya no competirá por la diputación de Chalatenango; en su lugar participarán José Escobar y Carolina Hernández.

En La Libertad, Ricardo Rivas, Walter Alemán, Salvador Chacón, Norma Lobo y Sharon Salazar volverán a aparecer en la papeleta de votación, mientras que Sandra Interiano no buscará continuar como diputada.

En San Salvador, Ernesto Castro, Suecy Callejas, Christian Guevara, Elisa Rosales, Rubén Flores, Francisco Villatoro, Dennis Salinas, Diana Fuentes y Benjamín Zavaleta buscarán nuevamente una curul en la Asamblea Legislativa. Por otro lado, Alexia Rivas, Ana Figueroa, Dania González y Sandra Yanira Calderón no participarán en esta contienda. Además, Edgardo Mulato dejará la Asamblea Legislativa para competir por la alcaldía de San Salvador Norte, en lugar del actual alcalde José Barrera.

Para Cuscatlán, Janneth Molina y Jonathan Hernández buscarán nuevamente una diputación, al igual que Frank Menjívar en Cabañas; Edgar Fuentes y Helen Jovel en San Vicente; Ángel Lobos en Usulután; y Eduardo Amaya, Caleb Navarro, Erick Romero y Andrés Miranda en San Miguel.

En el departamento de La Paz, únicamente Adolfo Rivas volverá a competir por un escaño legislativo. Walter Coto y Herbert Rodas, actuales diputados, quedarán fuera de la contienda. En Morazán, José Barahona y Juan Rodríguez nuevamente se postularán como candidatos a diputados, mientras que en La Unión José Robles y William Soriano buscarán un nuevo periodo en la Asamblea Legislativa.