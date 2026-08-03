Nuevas disposiciones en controles de seguridad de aeropuerto nacional de El Salvador

Los procedimientos de inspección fueron actualizados en los puntos de control de seguridad del aeropuerto internacional de El Salvador. Los pasajeros solo deberán retirarse el calzado cuando los equipos de detección emitan una alerta o el personal de seguridad determine que es necesaria una revisión adicional.

Según la comisión ejecutiva portuaria autónoma, la implementación de esta disposición responde a las evaluaciones realizadas por la Transportation Security Administration de Estados Unidos, en coordinación con CEPA y la Autoridad de Aviación Civil. Dichas evaluaciones determinaron que el aeropuerto cuenta con la tecnología, los procedimientos y los controles necesarios para mantener los estándares internacionales de seguridad.

Además, indicaron que la modificación permitirá reducir los tiempos de espera, facilitar el proceso de inspección y optimizar el flujo de pasajeros, especialmente durante los períodos de mayor demanda. También precisaron que algunas aerolíneas podrían mantener controles adicionales de seguridad, de acuerdo con sus propios procedimientos.