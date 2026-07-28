Nuevas disposiciones del MIDEN para conmoración de independencia en centros escolares

Como fuera de tiempo, así catalogaron los representantes del magisterio las nuevas disposiciones del Ministerio de Educación para las celebraciones del 15 de septiembre, los cuales incluyen cambios en la vestimenta de las cachiporristas, por ejemplo el documento dice que debe de usarse un short que sea cinco centímetros abajo del glúteo, mientras que para el uniforme de las bandas de paz y estudiantes que participarán en los desfiles debe ser completo y ordenado, caso contrario se podría anular la participación en los desfiles.

El documento también señala que está prohibido realizar maniobras que pongan en peligro la vida de los participantes durante los desfiles, por ejemplo, las acrobacias de los estudiantes, por su parte, bases magisteriales se refirió a la situación actual de las bandas de paz en distintos centros escolares. Las alcaldías también quedan fueran de la organización.

Para participar en los desfiles, los centros educativos podrán inscribirse a partir del 31 de julio de 2026 y si su participación se aprueba serán notificados el 21 de agosto.