Nueva subestación eléctrica fortalecerá la demanda energética de Surf City

El Salvador inauguró la primera subestación eléctrica con tecnología de gas encapsulado del país, una infraestructura construida en Tamanique, La Libertad, que busca fortalecer la capacidad energética de la zona costera ante el crecimiento de nuevos proyectos hoteleros, comerciales y habitacionales vinculados al desarrollo de Surf City. La obra tuvo una inversión de 35 millones de dólares.

La nueva planta permitirá atender el incremento del consumo eléctrico en la zona, donde la demanda energética ha aumentado un 25 %.

Como parte del fortalecimiento de la red de transmisión, Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL) también anunció la construcción de una nueva subestación en la zona oriental del país.