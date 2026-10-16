Nueva semilla de maíz produce 42% más y aporta más vitaminas

La nueva semilla de maíz Centa Biofortic HQ3 fue desarrollada por el gobierno junto con la ONG ‘Semilla Nueva’ y produjo un 42% más que la variedad Biofortic H59.

El grano también contiene más zinc y más lisina , un aminoácido esencial.

La semilla se encuentra en pruebas durante la época lluviosa, donde superó el rendimiento de la variedad Biofortic H59 lanzada en 2025.

Además de su mayor producción, el grano aporta más zinc y lisina, un aminoácido esencial para la alimentación.

En temporada seca, ambas variedades tuvieron rendimientos similares. El desarrollo busca fortalecer la producción agrícola y la capacidad de adaptación al clima.