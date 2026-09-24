Nueva prórroga al régimen de excepción

La Asamblea Legislativa aprobó ayer la prórroga número 55 del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.

La nueva extensión será por 30 días, del 28 de septiembre al 27 de octubre, y mantiene suspendidas tres garantías constitucionales: el derecho de defensa, el plazo máximo de la detención administrativa y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.

Según el proyecto de decreto, las autoridades contabilizan 93,162 detenciones desde la implementación de la medida.

El gobierno justifica la continuidad del régimen señalando que aún persisten remanentes de estructuras criminales, además de conductas vinculadas al tráfico de drogas y nuevos intentos de reclutamiento de jóvenes.