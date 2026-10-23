Una nueva plataforma logística y portuaria en el atlántico guatemalteco proyecta transformar el comercio regional y abrir nuevas oportunidades de inversión para el sector empresarial salvadoreño.

El próximo 13 de noviembre, la capital salvadoreña será el escenario donde se presentará oficialmente el Centro Logístico Internacional San Jorge, conocido como CLI San Jorge, junto con Coingt.

Ubicado sobre una extensión de veintiún kilómetros cuadrados en puerto Barrios, este centro representa el primer componente económico del corredor interoceánico de Guatemala y El Salvador. Su diseño contempla terminales portuarias de gran calado, puerto de cruceros, un aeropuerto de carga, modernos parques industriales y áreas de servicios bajo el régimen de zona franca.

La propuesta portuaria ofrece al empresariado salvadoreño operar directamente en el atlántico o invertir mediante el token Coingt bajo el marco legal de activos digitales.

Uno de los inversionistas del Consorcio Interoceánico de Guatemala, ha destacado que esta iniciativa invita al sector productivo a proyectarse hacia el atlántico y a ver a Coingt como una oportunidad y generacional para vincularse de manera permanente a una infraestructura que conectará ambos océanos al servicio del comercio mundial.

Los principales gremiales empresariales del país expresaron su respaldo al proyecto portuario en el atlántico. La así, la cámara de comercio y Coexport convocaron a sus sectores a un encuentro para abordar las oportunidades de inversión que impulsarán el desarrollo económico en el triángulo norte.