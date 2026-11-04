Nueva plataforma de permisos de salida del país para menores

Viajar fuera del país con menores de edad implica cumplir con una serie de requisitos legales, documentos que pueden variar según el acompañante del menor.

Para facilitar este procedimiento, la Dirección General de Migración y Extranjería ha lanzado una plataforma digital para la revisión y validación en línea de autorizaciones de salida para menores de 18 años, por lo cual debe seguir una serie de requisitos, como obtener el permiso notarial, luego escanearlo, subirlo al sitio oficial de la institución que es www.migracion.gob.sv para su revisión y posteriormente recibirán un código QR para su validación.

Y es que expertos señalan, que muchos padres de familia desconocen de estos trámites, y cometen diversos errores que pueden afectar en sus viajes.

Al momento de realizar el control migratorio en la frontera o en el aeropuerto, los padres deben presentar de forma obligatoria el pasaporte vigente, la autorización fiscal original y el código QR de validación ya sea digital o impreso.