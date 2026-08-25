Nueva pasarela en San Marcos será instalada tras retirar estructura que representaba un riesgo

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, anunció que se instalará una nueva pasarela en la zona de la Terminal del Sur, en San Marcos, San Salvador, luego de que la estructura anterior fuera retirada debido al deterioro que presentaba y al riesgo que representaba para las personas y los vehículos.

La pasarela fue desmontada para evitar un posible colapso que pudiera provocar lesiones o, en el peor de los casos, muertes, señaló el funcionario.

Asimismo, Romeo Rodríguez aseguró que, mientras se avanzan las obras, gestores regulan el tránsito en la zona.