Nueva medida agiliza controles de seguridad para viajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador

El Aeropuerto Internacional de El Salvador implementó la eliminación del retiro obligatorio de calzado en sus puntos de inspección de seguridad. La nueva disposición busca agilizar el proceso de inspección y mejorar la experiencia de los viajeros.

Los pasajeros solo deberán retirarse los zapatos cuando los equipos de detección emitan una alerta o el personal de seguridad determine que es necesaria una revisión adicional, según los protocolos establecidos.

La disposición, anunciada por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), entrará en vigor durante uno de los periodos de mayor movilidad del año, cuando se proyecta la llegada de 2,8 millones de visitantes por las Fiestas Agostinas.

Esta modificación responde a las evaluaciones realizadas por la Transportation Security Administration de Estados Unidos, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y la Autoridad de Aviación Civil.